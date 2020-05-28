شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف حملات تعقيم المساجد تمهيدا لعودة المصلين والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أمانة المنطقة الشرقية حملات التطهير والتعقيم للمساجد والجوامع تمهيدا لعودة المصلين لأداء الصلاة فيها، حيث وجه أمين المنطقة الشرقية بتكثيف حملات التعقيم ورفع وتيرة العمل لتكون المساجد جاهزه لأداء الصلوات فيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكثيف حملات تعقيم المساجد تمهيدا لعودة المصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.