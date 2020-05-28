محمد بن مسعود - الدمام - قالت حتى اشعار آخر نوهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون ‫المسجد النبوي‬ باستمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر. وقالت الوكالة نهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح .فيروس كورونا الجديد 28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 08:05 PM قالت حتى اشعار آخر Advertisements شؤون المسجد النبوي تنوه عن استمرار تعليق حضور المصلين شؤون المسجد النبوي تنوه عن استمرار تعليق حضور المصلين نوهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون ‫المسجد النبوي‬ باستمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر. وقالت الوكالة نهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح . الكلمات المفتاحية ، شؤون المسجد النبوي تنوه عن استمرار تعليق حضور المصلين ،

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