محمد بن مسعود - الدمام - 28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 07:56 PM "العطيفي" يُرزق بـ"فهد" "العطيفي" يُرزق بـ"فهد" رُزق الطبيب في البرنامج المشترك لطب الأسرة بخميس مشيط، الدكتور سلمان أحمد العطيفي، بمولود أسماه "فهد''. الكلمات المفتاحية ، "العطيفي" يُرزق بـ"فهد" ،

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