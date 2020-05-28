، "جامعة الفيصل" تحافظ على المركز الثاني عربيًّا في تصنيف الجامعات العالمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن قفزت 50 مرتبة في تصنيف "التايمز"

احتلت جامعة الفيصل المرتبة 250 عالميًا والثانية عربيًا في تصنيف الجامعات العالمية، وفق تصنيف التايمز.

وقال رئيس جامعة الفيصل في الرياض، د.محمد آل هيازع: إن الجامعة قفزت 50 مرتبة في تصنيف الجامعات العالمية، كما حافظت على المركز الثاني بين الجامعات المحلية والعربية.

وأضاف أن الجامعة حققت المركز الأول بين كليات الطب في المملكة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مشيدًا بما حققه طلاب الجامعة من إنجازات محلية وإقليمية وعالمية، ومراكز متقدمة في المسابقات الدولية، وريادة الأعمال وخدمة المجتمع.

وثمّن "آل هيازع" الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة - حفظها الله – حفاظًا على المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، منوهًا إلى أن المرحلة الاستثنائية التي واجهت العالم، جراء جائحة كورونا، جعلت جامعة الفيصل من أولى الجامعات التي اتخذت إجراءات وقائية، حفاظًا على سلامة طلابها، واستمرارًا لمسيرة التعليم على أكمل وجه.

وأوضح أن الجامعة وضعت خطة متكاملة للتحول إلى التعليم عن بعد، مؤكدًا أن الجامعة تمتلك بنية تحتية عالية المستوى لتقنية المعلومات، وهذه الاستعدادات الجديدة مكّنت طلاب الجامعة من الحصول على التعليم وفق أعلى معايير الجودة، وأكسبتهم المهارات اللازمة في مختلف التخصصات، واكب ذلك حرصهم على نجاح تلك المرحلة بكل المقاييس.

وأعرب رئيس جامعة الفيصل، عن تطلعه إلى اليوم الذي نحتفي فيه جميعًا بإنجازات أبنائنا الطلاب في حفل تخرج يليق بهم.

يذكر أن جامعة الفيصل تأسست في الرياض العام 2002م، بمبادرة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية، توفر فرصًا لنيل البكالوريوس والدراسات العليا في مجالات: "إدارة الأعمال، والهندسة، وعلوم الحياة، والطب والصيدلة".