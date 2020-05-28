- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قالت وزارة الصحة في بيانها، اليوم الخميس الموافق 2020/05/28م، إن نسبة السعوديين في
إصابات كورونا الجديدة بلغت 42% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 58% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات 419 الحرجة حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقالت"الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 3531 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553 حالة ولله الحمد، وبلغت نسبة التعافي 68% والوفيات 0،55.% .
وتابعت الصحة في بيانها: أن عدد الوفيات الجديدة بلغ 16 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 441 متوفى.
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 07:49 PM
419 حالة حرجة يتلقون العلاج بالمستشفيات.. نسبة التعافي 68% والوفيات 0،55.%"الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 42% مواطنون و58% غير سعوديين
قالت وزارة الصحة في بيانها، اليوم الخميس الموافق 2020/05/28م، إن نسبة السعوديين في
إصابات كورونا الجديدة بلغت 42% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 58% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات 419 الحرجة حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقالت"الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 3531 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553 حالة ولله الحمد، وبلغت نسبة التعافي 68% والوفيات 0،55.% .
وتابعت الصحة في بيانها: أن عدد الوفيات الجديدة بلغ 16 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 441 متوفى.
، "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 42% مواطنون و58% غير سعوديين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 42% مواطنون و58% غير سعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.