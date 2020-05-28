، بسبب أزمة كورونا.. الخطوط الكويتية تقيل 1500 موظف أجنبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنها تواجه صعوبات كبيرة

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الخميس، إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب "التأثير السلبي" لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة، في تغريدة عبر تويتر، إنه: "تعاملاً مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها السلبي على تشغيلها التجاري.... قررت الشركة الاستغناء عن ما يقارب 1500 موظف من غير الكويتيين من مختلف القطاعات".

وأكدت الشركة أن القرار يأتي وفق "خطة شاملة" للتعامل مع تأثير الوباء، طبقاً لـ"بي بي سي".

وأضافت أن "هذا القرار الصعب جاء نظراً للصعوبات الكبيرة التي تتعرض لها الشركة بشكل خاص وقطاع الطيران العالمي بشكل عام".

وبسبب الإغلاق العام المفروض لاحتواء تفشي الوباء، أوقفت الخطوط الجوية الكويتية أسطولها المؤلف من 30 طائرة، ولكنها سيّرت أكثر من 200 رحلة جوية لإعادة نحو 30 ألف مواطن كويتي من الخارج.

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