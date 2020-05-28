رابط منصة تقديم الاختبار التحصيلي التجريبي 2020 - 1441

نشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، اليوم الخميس، رابط موقع إلكتروني يحتوي على تفاصيل إرشادات الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد، بالإضافة إلى كلمات المرور والمواعيد الرسمية.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي عبر (تويتر) إن الرابط يتضمن جميع الإرشادات المتعلقة بالاختبار التحصيلي عن بعد 1441 وكلمات المرور للاختبار التجريبي والاختبار الفعلي حسب مواعيد الاختبار التي ستصلكم على بريدكم الإلكتروني المعتمد.

الاختبار التحصيلي التجريبي

وأشارت إلى أن هذه الرسالة المرفقة تعني بأن تطبيق الاختبار يعمل لديك وجاهز لأداء الاختبار التحصيلي عن بعد، منوهة إلى أن العمل سيبدأ وفق مواعيد الاختبار عن بعد التي ستصلكم على بريدكم الإلكتروني المعتمد.





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ويتجري الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد اعتبارا من الجمعة التاسع والعشرين من شهر مايو 2020 حتى الثالث من الشهر ذاته، في حين يكون الاختبار الرسمي من 8 آيار لمدة يوم واحد.

يذكر أن الاختبار التحصيلي الفعلي يمنح الطلبة الفرصة من أجل التعرف على منصة الامتحان عن بعد وبيئته المحيطة المزودة بكاميرات مراقبة ذكية؛ لتأهيلهم لأداء الاختبار الفعلي خلال المدة المحددة.

رابط الاختبار التحصيلي التجريبي: اضغط هنا

وذكرت أنه جرى تصميم الاختبار التجريبي على ذات طريقة الفعلي، حيث تم إرسال موعده المحدد عن طريق البريد الإلكتروني المدخل من كل طالب، متمنية التوفيق لكل الطلبة في الاختبارات.

ويواجه الطلبة خاصة الطالبات العديد من الصعوبات في معرفة موعد الاختبار التجريبي التحصيلي، حيث وصلت إليهم عبر البريد، مواعيد بالميلادي تختلف عن اليوم المذكور في البطاقة الرسمية المرسلة إليهم.