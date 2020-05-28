سار تعلن رابط حجز تذاكر القطارات في السعودية

نشرت شركة سار للخطوط الحديدية، اليوم الخميس، رابط حجز تذاكر القطارات في السعودية، مشيرة إلى أنها ستستأنف الرحلات اعتبارا من يوم الأحد القادم الحادي والثلاثين من شهر آيار 2020.

ودعت شركة سار في تصريح صحفي أوردته وكالة واس الرسمية، المواطنين الراغبين في السفر على متن القطارات التابعة لها، إلى حجز تذكر من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي أو تطبيق الهواتف.

وأنهت شركة سار السعودية، جميع الاستعدادات التشغيلية لإطلاق رحلات القطارات خلال الفترة الراهنة، ضمن إجراءات وقائية، تهدف إلى ضمان السلامة الصحية لكافة المسافرين الراغبين في ذلك.

حجز تذكرة قطار في السعودية من سار

وأفادت شركة الخطوط الحديدية أن رحلات القطارات في المرحلة الأولى تشمل، العاصمة الرياض، القصيم، المجمعة حائل، لافتة إلى أن نسبة المقاعد المتاحة للحجز داخل القطار لن تتجاوز الـ50% في الرحلة.

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وشددت على ضرورة إلتزام المسافرين بإجراءات الوقاية والتباعد للحفاظ على سلامتهم خلال رحلات القطارات التي ستنطلق بعد ساعات قليلة، مؤكدة أنها تبذل جهودا من أجل تأمين حياة الركاب كافة.

رابط سار

ويأتي قرار الشركة السعودية، بعد ما يزيد عن شهرين من تعليق رحلات القطارات في شهر آذار الماضي؛ وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذت لحصر جائحة مرض كوفيد 19 في مناطق محدودة.

واتخذت الوزارات المختلفة في السعودية، قرارات ببدء عودة الحياة الطبيعية لكن وفق ضوابط معينة، تتضمن إجراءات السلامة الوقاية، في حين تم استثناء مدينة مكة المكرمة منها؛ نظرا لأهميتها الفترة المقبلة.