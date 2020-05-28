الأرصاد تتوقع «طقس الجمعة»: أمطار رعدية في 3 مناطق

رياح مثيرة للأتربة على تبوك
توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، غدًا الجمعة، ويصحبها رياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
وأضافت الهيئة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية.
وتابعت «الأرصاد»، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 إلى 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.
ووفق البيان، يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14 إلى 36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا بمختلف المناطق:
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