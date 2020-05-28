«البنتاجون»: نلتزم بعقود دفاعية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الخميس، أن الشراكة الدفاعية مع المملكة العربية السعودية طويلة الأمد.

جاء ذلك، في تصريحات للمتحدث باسم «البنتاجون» لمنطقة الشرق الأوسط شون روبرتسون؛ حيث قال: إن الولايات المتحدة ملتزمة بعقود دفاعية طويلة الأمد مع السعودية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بقدرات قوية في الشرق الأوسط لمعالجة أي حالات طوارئ متعلقة بإيران.

وأكد روبرتسون، أن الشراكة مع السعودية تشمل عدة أوجه منها: مكافحة الإرهاب، والأمن البحري والجوي.