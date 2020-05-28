بدء تشغيل أجهزة الكشف عن فيروس كورونا في الهيئة الملكية بينبع

قامت الهيئة الملكية بينبع بتشغيل ثلاثة أجهزة للكشف عن فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19، وذلك بدعم من الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك».

وتعمل الأجهزة على الكشف عن فيروس كورونا بتقنية التشخيص الجزيئي وذلك باستخدام عينات مسحة من الأنف أو الحلق أو أي ناتج من الرئتين للكشف عن الفيروس، بهدف كشف جينات معينة من الفيروس تزيد من دقة نتائج التحليل وحساسيته.

وحصلت مختبرات المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع، مؤخرًا على اعتماد من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية» والمرتبط بنظام الحصن الإلكتروني؛ لمراقبة وإدارة الأمراض المعدية التابعة لوزارة الصحة لإجراء واعتماد التحاليل الخاصة بفيروس كورونا وإدخالها ضمن الإحصائيات اليومية للإصابات الإيجابية لمركز «وقاية».

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 80185، في حين بلغت إجمالي حالات التعافي 54553، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 441 حالة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة، و3531 حالة تعافٍ، خلال الـ«24» ساعة الماضية.

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