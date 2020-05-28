في أول أيام التحول للحظر الجزئي..
أغلقت بلدية النسيم، اليوم الخميس، مطعمًا لم يلتزم بالضوابط والإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وشهدت مدينة الرياض، صباح اليوم الخميس، وفي أول أيام رفع الحظر الكلي والتحول الجزئي، زحامًا على بعض المطاعم في ظل تجاهل مرتاديها تطبيق التباعد الاجتماعي، بالمخالفة للضوابط والإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
ورصد مغردون صورة لأحد مطاعم حي النسيم تظهر تكدسًا كبيرًا في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، مطالبين بمحاسبة مسؤولي المطاعم التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية ومرتاديها، خاصة مع تقاربهم دون أدنى اعتبار للنصائح اليومية التي تصدرها وزارة الصحة، بشأن تقليل الزحام؛ منعًا لانتشار العدوى.
وأجرت «زيارة» لموقع المطعم الذي أحدث التكدس حوله صدى وردود فعل غاضبة؛ للتحقق من الواقعة، ووجدت أنه تم إغلاق المطعم بواسطة بلدية حي النسيم.
وبدأت المملكة اليوم الخميس، تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذت منذ فترة للحد من تفشي فيروس كورونا؛ حيث تم السماح بالتنقل بين المناطق من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، عدا مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحيًّا.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. زحام على مطعم بحي النسيم.. و«عاجل» ترصد إغلاقه من قبل البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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