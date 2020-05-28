تضمنت نقاط فحص وتعقيم المباني
أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، عددًا من الإجراءات تزامنًا مع عودة الموظفين، تضمنت تعقيم المباني وتشكيل نقاط فحص، وتنظيم مسارات للدخول والخروج وتطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات واستمرار خدمة المستفيدين عن بُعد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أمس بالقيادات.
كما تضمنت الإجراءات آلية جديدة لعودة الموظفين والموظفات بشكل تدريجي، وتطبيق سياسة الدوام المرن وتقسيم فرق العمل إلى مجموعات تتناوب فيما بينها، وفقًا لما يحدده مديرو الإدارات والأقسام والمكاتب «بنين وبنات»، وبما يحقق التباعد على أن تطبق تلك الإجراءات على مقرات الإدارة المساندة، ومكاتب التعليم والمدارس، وتنفيذ خطة توعوية للموظفين والموظفات، وتفعيل العمل الإلكتروني.
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كانت هذه تفاصيل خبر من الكمامات لسياسة الدوام المرن.. إجراءات وقائية تسبق عودة الموظفين بـ«تعليم عسير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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