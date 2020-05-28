«الطيران المدني»: الكمامة شرط للسفر عبر الرحلات الجوية الداخلية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، ويتضمّن مجموعة إجراءات وتدابير احترازية؛ لضمان رحلة سفر آمنة.

ووفقًا للدليل، يلتزم المسافر بمسؤوليات عدة خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة لضمان رحلة سفر آمنة، ولتجنّب المنع من السفر عند إخلاله بإجراءات الوقاية المحدّدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة والمتّبعة داخل المطارات.

وتبدأ مسؤوليات المسافر منذ إتمام عملية شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية فقط، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين، وقياس درجة حرارة المسافر في المطار، وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، ولبس الكمامة القماشية أو غيرها أثناء الدخول إلى المطار، مع منع غير الملتزمين بلبس الكمامة من السفر.

وحسب «الدليل الإرشادي»، يجب ارتداء الكمّامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة وأثناء النزول من الطائرة، والالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والابلاغ حال وجود أي أعراض لمرض كورونا، وحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية.

ويتضمن الدليل، تجنب الاصطفاف المتقارب في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الإركاب، والحفاظ على مسافة آمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر وعند مقدمي الخدمات، وذلك بالوقوف على الملصقات الإرشادية.

وأشار الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية، إلى قيام الهيئة بتوفير المعقمات في جميع أرجاء مطارات المملكة البالغ عددها 28 مطارًا، وإلزام جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بالفحص الطبي، وبتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية، وتطهير المطارات كل 3 ساعات، وتطهير جميع الطائرات المستخدمة في مرحلة استئناف الرحلات الجوية بعد كل رحلة.

كما ستتم جدولة الرحلات الجوية وفق برنامج زمني محدّد؛ بحيث لا تقل الفترات الزمنية التي تفصل بين الرحلات المغادرة أو القادمة عن 3 ساعات لضمان عملية تطهير المرافق المستخدمة من قبل مسافري كل رحلة، فيما اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات الوقائية في مطارات المملكة عند المغادرة، وتضمنت إغلاق مكاتب بيع تذاكر الطيران في المطارات واقتصار شرائها عبر الوسائل الإلكترونية فقط.

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وتتضمن إجراءات الهيئة، الالتزام بحضور المسافرين إلى المطار قبل الرحلة بساعتين، واقتصار دخول المطار على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك المرافقين لكبار السن وذوي الإعاقة، وقياس درجة حرارة المسافر في المطار.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية، عن قيامها بوضع حواجز زجاجية تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة وتسليم الأمتعة، واعتمدت كذلك الحفاظ على مسافة 2 متر بين المسافرين في مناطق التجمعات من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية.

كما أقرت الهيئة تطبيق التباعد بين المسافرين في أماكن الجلوس، والانتظار بترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر، وتطبيق ‏‎التباعد بين المسافرين لدى جميع مقدمي الخدمات والمطاعم والمقاهي بمسافة 2 متر، بالإضافة إلى الالتزام بالتصعيد التدريجي للطائرة من قبل مزوّد الخدمة، وضمان عدم الاصطفاف المتقارب وتطبيق التباعد بين المسافرين بمسافة مترين.

كما سيتم تطهير جسور الإركاب وحافلات نقل المسافرين والرافعات الطبية قبل وبعد الاستخدام لكل رحلة، وتطبيق التباعد بين المسافرين عند الدخول للطائرة أو صعود الحافلة من خلال التصعيد التدريجي للمسافرين، وفي الطائرة سيلتزم جميع الملاّحين والركّاب بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة، مع تطبيق التباعد بين المسافرين داخل الطائرة بتخصيص مقاعد شاغرة بين الركاب.

وتشمل الإجراءات الوقائية المتخذة في مطارات المملكة عند الوصول، الالتزام بالنزول التدريجي للركّاب من الطائرة، واستخدام 50% فقط من الطاقة التشغيلية لجسر الإركاب/الحافلات، توفير أجهزة التطهير عند أول نقطة دخول للصالة، والالتزام بالتطهير خلال الأجهزة المتوفرة، وتوفير مناطق للعزل الصحي للحالات المشتبه بإصابتها، والوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر في مسار مغادرة الصالة.

ويلتزم الجميع بمنطقة استلام الأمتعة، بالوقوف على الملصقات الإرشادية في منطقة الانتظار ومناطق التجمعات، وتطهير عربات نقل الأمتعة بشكل مستمر بعد كل استخدام، والتزام المسافر بالتخلص من الكمامات والقفازات في سلال المهملات المتوافرة في المطار، ووضع عربات نقل الحقائب في منطقة التطهير.

ودعت الهيئة الراغبين بتحميل الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الدخول على الرابط اضغط هنا: