حرس الحدود يخلي بحارًا صينيًا على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

أخلت سفينة حرس الحدود (الليث)، اليوم الخميس، بحارًا صيني الجنسية، يبلغ من العمر 34 عامًا، بعد تعرضه للكسر في كف يده اليمنى على متن إحدى السفن، شمال ميناء جدة الإسلامي في مياه البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تلقى اتصالًا من كابتن السفينة، التي تحمل علم هونغ كونغ، وهي في طريقها من ميناء شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء فنكاتو بجمهورية فيتنام، يفيد بوجود حالة مرضية لأحد طاقمها، يعاني آلامًا بسبب كسر في كف يده اليمنى، وليس لديه أية أعراض أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويحتاج إلى إخلاء طبي.

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وبين «القريني»، أن المركز حدد على الفور موقع السفينة (يقع على بعد 77 ميلًا بحريًا- غرب محافظة أملج)، وتم تحديد نقطة التقاء لإخلاء المريض، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه جرى نقل المريض إلى المستشفى، مع اتخاذ التدابير والاحترازات الطبية اللازمة كافة وقاية من الفيروس، مفيدًا أن حالة المريض الصحية مستقرة.

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