إصابة شخص بحادث مروري على طريق «مكة-جدة» السريع

الجهات المختصة باشرت الحادث
أصيب شخص في حادث مروري على طريق «مكة – جدة» السريع، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، عبر «تويتر»، أن قائد شاحنة أصيب بعد انحرافها عن مسارها وانقلابها على الطريق المشار إليه، بينما تدخلت الجهات المختصة لمباشرة الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبدأت الحياة تعود تدريجيًا إلى طبيعتها في مناطق المملكة- عدا مكة المكرمة- مع السماح بالتجول من السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ضمن المرحلة الأولى من السماح بالتنقل، والتي تستمر حتى 6 شوال.
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