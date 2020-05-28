بدء تنظيف وتعقيم مداخل وساحات مساجد وجوامع الجوف

بدأت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها، أعمال تنظيف وتطهير كل الجوامع والمساجد بمدن ومحافظات المنطقة، وذلك لاستقبال مرتادي بيوت الله إثر صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًّا بما فيها إقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في الجوامع والمساجد بدًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن العمل يسير وفق خطة زمنية محددة سيتم الانتهاء منها يوم السبت المقبل لتظهر بيوت الله في أبهى حُلة لاستقبال المصلين وتشمل الأعمال غسل وتطهير ساحات ومداخل المساجد والمواقع المحيطة بها بمعقمات حسب المواصفات القياسية المعتمدة حفاظًا على الصحة العامة، وتنظيف وإزالة الحشائش والأعشاب والمخلفات، وشملت الأعمال صيانة الأرصفة، لافتًا إلى أن تلك الجهود جاءت بتوجيهات من الأمير فيصل بن نواف، أمير المنطقة ونائبه وبمتابعة مستمرة من قبل وزير الشؤون البلدية و القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل حرصًا على سلامة المصلين.

وأشار الشرعان إلى أن أمانة المنطقة وضعت حزمة خطط زمنية تتضمن إعادة تهيئة الحدائق والمنتزهات وتكثيف الرقابة الصحية وأعمال التوعية لجميع المنشآت، مؤكدًا أن أمانة المنطقة وبلدياتها قامت بتوفير كل الطاقات والإمكانات، فضلًا عن جاهزية جميع فرق العمل التابعة للأمانة واستعدادها للعمل على مدار الساعة.

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