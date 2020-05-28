السعودية اليوم / إزالة تعديات على مساحة ١٤١ ألف متر مربع بأحد رفيدة



أبها 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

أزالت بلدية محافظة أحد رفيدة ولجنة التعديات بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمحافظة، تعديات على أراضٍ عامة في مواقع متفرقة تقدر مساحتها بـ ١٤١ ألف متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي، أن التعديات تمثلت في إنشاء مباني وأسوار من الحجر وشبوك وغرف غير نظامية وزراعة أشجار متنوعة، بدون تراخيص بناء أو مستمسكات شرعية، مشيراً إلى أن البلدية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية لن تتوانى في إزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية دون مسوغ شرعي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

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18:50ت م

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