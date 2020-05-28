السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة تقييم سكن العمالة الوافدة



سكاكا 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف -عن بُعد- اليوم، اجتماع لجنة تقييم سكن العمالة الوافدة للحد من انتشار فيروس

وفي بداية الاجتماع استمع سموه من وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان لإيجاز عن توصيات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه، كما استمع سموه لملخص من محافظي المحافظات عن أعمال اللجان التحضيرية في المحافظات والمراكز ، وجهود اللجان وأهم التوصيات التي تمت.

وخلال استعراض سموه لأعمال اللجان الميدانية، أكد ضرورة رصد جميع جولاتهم باستخدام الرابط الإلكتروني لوزارة الشؤون البلدية والقروية بكل دقة، مع متابعة ومسؤولية رئيس وأعضاء كل لجنة لما يتم إدخاله من معلومات وعملية الرصد لتوحيد الجهود والخروج بأرقام دقيقة ومتطابقة.

كما أكد سموه استمرار إخلاء المدارس وتسليمها إلى إدارات التعليم بحالتها التي تم استلامها وأن تقوم الشركات والمؤسسات والأفراد باستلام عمالتها بأسرع وقت ممكن بعد تجهيز المقرات المناسبة لهم في ظل إخلاء أغلب المدارس في المنطقة والمحافظات التابعة لها وتسليمها للتعليم بحالتها التي جرى استلامها بعد أن تم التنسيق مع الكفلاء بتسكينهم بمساكن مطابقة للاشتراطات الصحية, مبيناً أن المدارس مساكن مؤقته للعمالة المنقولة والكفلاء معنيين بعمالتهم، منوهاً بمعالجة سكن العمالة بشكل نهائي من خلال خطة الأمانة المستقبلية لتحسين مساكن العمالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

ودعا سمو أمير الجوف الله أن يحمي البلاد من كل مكروه ويديم عليها أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.

// انتهى //

18:31ت م

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سكاكا 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف -عن بُعد- اليوم، اجتماع لجنة تقييم سكن العمالة الوافدة للحد من انتشار فيروس كورونا وفي بداية الاجتماع استمع سموه من وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان لإيجاز عن توصيات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه، كما استمع سموه لملخص من محافظي المحافظات عن أعمال اللجان التحضيرية في المحافظات والمراكز ، وجهود اللجان وأهم التوصيات التي تمت.وخلال استعراض سموه لأعمال اللجان الميدانية، أكد ضرورة رصد جميع جولاتهم باستخدام الرابط الإلكتروني لوزارة الشؤون البلدية والقروية بكل دقة، مع متابعة ومسؤولية رئيس وأعضاء كل لجنة لما يتم إدخاله من معلومات وعملية الرصد لتوحيد الجهود والخروج بأرقام دقيقة ومتطابقة.كما أكد سموه استمرار إخلاء المدارس وتسليمها إلى إدارات التعليم بحالتها التي تم استلامها وأن تقوم الشركات والمؤسسات والأفراد باستلام عمالتها بأسرع وقت ممكن بعد تجهيز المقرات المناسبة لهم في ظل إخلاء أغلب المدارس في المنطقة والمحافظات التابعة لها وتسليمها للتعليم بحالتها التي جرى استلامها بعد أن تم التنسيق مع الكفلاء بتسكينهم بمساكن مطابقة للاشتراطات الصحية, مبيناً أن المدارس مساكن مؤقته للعمالة المنقولة والكفلاء معنيين بعمالتهم، منوهاً بمعالجة سكن العمالة بشكل نهائي من خلال خطة الأمانة المستقبلية لتحسين مساكن العمالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.ودعا سمو أمير الجوف الله أن يحمي البلاد من كل مكروه ويديم عليها أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.// انتهى //18:31ت م0094

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