السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُعقم وتُطهر أسواق النفع العام بالقطيف



الدمام 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

واصلت أمانة المنطقة الشرقية، أعمال التطهير والتعقيم والوقاية في محافظة القطيف خلال وقت منع التجول الكلي في أيام عيد الفطر المبارك، استكمالاً لجهودها الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي على نطاق واسع في مدن وقرى المحافظة للتصدي لانتشار

وركزت الأمانة على رش وتعقيم وتطهير الممرات وواجهات المحلات والأرصفة والشوارع وحاويات النظافة والبراميل في أسواق النفع العام في المحافظة، بمشاركة أكثر من ١٩٦٩ عاملاً في اليوم الواحد، بواسطة 130 من السيارات والآليات التي تستخدم أحدث الأجهزة والتقنيات، وزعتها بلدية القطيف في عدد من أسواق المحافظة، ونفذتها في الفترة الصباحية أثناء فترة منع التجول الكلي.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار أعمال النظافة والتعقيم، والحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين، وحرصاً على الالتزام بتطبيق الاشتراطات الوقائية، بالتعاون مع مختلف الجهات لضمان سلامة أفراد المجتمع وأمان المنشآت والمرافق العامة وتوفير بيئة صحية وآمنة.

// انتهى //

17:16ت م

0083



الدمام 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسواصلت أمانة المنطقة الشرقية، أعمال التطهير والتعقيم والوقاية في محافظة القطيف خلال وقت منع التجول الكلي في أيام عيد الفطر المبارك، استكمالاً لجهودها الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي على نطاق واسع في مدن وقرى المحافظة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (COVID -19).وركزت الأمانة على رش وتعقيم وتطهير الممرات وواجهات المحلات والأرصفة والشوارع وحاويات النظافة والبراميل في أسواق النفع العام في المحافظة، بمشاركة أكثر من ١٩٦٩ عاملاً في اليوم الواحد، بواسطة 130 من السيارات والآليات التي تستخدم أحدث الأجهزة والتقنيات، وزعتها بلدية القطيف في عدد من أسواق المحافظة، ونفذتها في الفترة الصباحية أثناء فترة منع التجول الكلي.وأكدت أمانة الشرقية استمرار أعمال النظافة والتعقيم، والحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين، وحرصاً على الالتزام بتطبيق الاشتراطات الوقائية، بالتعاون مع مختلف الجهات لضمان سلامة أفراد المجتمع وأمان المنشآت والمرافق العامة وتوفير بيئة صحية وآمنة.// انتهى //17:16ت م0083

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