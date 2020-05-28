السعودية اليوم / طرقات وميادين رفحاء .. انسيابية في الحركة ووعي مجتمعي خلال ساعات السماح بالتجوّل



رفحاء 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

رصدت "واس" في جولة ميدانية مع بدء رفع منع التجوّل جزئياً من الساعة الـ 6 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً في جميع مناطق المملكة بدءاً من اليوم الحركة المرورية في طرق وشوارع محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية وظهرت زيادة النسبية في الحركة المرورية مع وجود انسيابية في الشوارع والطرقات.

وواكب الجولة الميدانية وعي مجتمعي من قبل المواطنين والمقيمين باتخاذ التدابير الوقائية الذاتية التي أكّدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بها من لبس الكمامات وعدم اصطحاب الأطفال في المركبات والإجراءات الاحترازية الأخرى أثناء فترة السماح بالتجوّل لحمايتهم, إضافة إلى التباعد الاجتماعي بعدم وجود نقاط تجمع للأفراد في المحلات والأماكن العامة بما يعكس الوعي الكامل لدى أفراد المجتمع.

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17:15ت م

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