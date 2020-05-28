السعودية | وزارة الشؤون الإسلامية والهيئة العامة للأوقاف تطلقان مبادرة “عمارة المساجد”

المناطق - واس

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للأوقاف اليوم مبادرة “عمارة المساجد” التي تهدف إلى صيانة وتنظيف وتعقيم 11000 جامع ومسجد ومرافقها في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للأوقاف لخدمة بيوت الله وصرف غلال الأوقاف الموقوفة على المساجد فيما خُصصت له ووفق شروط واقفيها، حيث تلتقي أهداف الطرفين في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير الخدمات وتحسين بيئة المساجد، وتهيئة البيئة الصحية في مكونات المساجد ومرافقها، وتمكين الكيانات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق وتفعيل دورها والشراكة معها في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

وتشمل المبادرة 3 مسارات تتمثل في: مسار الصيانة، ومسار التعقيم، ومسار التنظيف، حيث سيتم العمل على صيانة المساجد ومرافقها من دورات مياه ومواقف وغيرها، و إصلاح الأعطال الكهربائية، وأعطال التكييف والإضاءة، إضافة إلى العمل على نظافة الفرش والسجاد واستبدال التالف منه، وصيانة الصوتيات، وكاميرات المراقبة وغيرها من محتويات المساجد.

يذكر أن المبادرة جاءت تزامنا مع إعلان عودة الصلوات في المساجد التي ستبدأ يوم الأحد القادم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ليتمكن المصلون من أداء الصلاة في بيوت الله بكل راحة وطمأنينة.