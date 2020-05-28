السعودية .. تراجع كبير في إصابات “كورونا”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 28 مايو 2020 05:19 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 310 زيارة

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل (1644) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح الإجمالي 80185 حالة.

ويعد هذا العدد أقل من الأيام السابقة، حيث يعد تراجعًا كبيرًا مقارنة بأمس الذي سجل 1815 حالة.

وقالت: أنه تم تسجيل 3531 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل (16) حالات وفيات جديدة رحمهم الله ليصل مجموع الوفيات بالمملكة إلى 441 حالة .