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أقرت هيئة الطيران المدني إجراءات تهدف للوقاية من انتشار فيروس كورونا وحماية المسافرين، وهناك شروط لن يسمح لمن يخل بها السفر من المطارات وهي:
1- عدم الحضور قبل موعد الإقلاع بساعتين على الأقل .
2- عدم ارتداء الكمامة القماشية أو غيرها .
3- حمل أكثر من حقيبة تزن 7 كجم في الطائرة.
4- عدم الالتزام بالإجراءات التى أقرتها هيئة الطيران المدني من التباعد الاجتماعي والإخلال بالإجراءات الصحية
5- رفض المسافر قياس الحرارة قبل الصعود للطائرة
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 06:04 PM
أقرتها هيئة الطيران المدني
أقرت هيئة الطيران المدني إجراءات تهدف للوقاية من انتشار فيروس كورونا وحماية المسافرين، وهناك شروط لن يسمح لمن يخل بها السفر من المطارات وهي:
1- عدم الحضور قبل موعد الإقلاع بساعتين على الأقل .
2- عدم ارتداء الكمامة القماشية أو غيرها .
3- حمل أكثر من حقيبة تزن 7 كجم في الطائرة.
4- عدم الالتزام بالإجراءات التى أقرتها هيئة الطيران المدني من التباعد الاجتماعي والإخلال بالإجراءات الصحية
5- رفض المسافر قياس الحرارة قبل الصعود للطائرة
، أهم 5 شروط للسفر الداخلي بالمملكة والإخلال بها يمنعك من السفر ،
المصدر : الخليج 365
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