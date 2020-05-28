، أهم 5 شروط للسفر الداخلي بالمملكة والإخلال بها يمنعك من السفر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقرتها هيئة الطيران المدني

أقرت هيئة الطيران المدني إجراءات تهدف للوقاية من انتشار فيروس كورونا وحماية المسافرين، وهناك شروط لن يسمح لمن يخل بها السفر من المطارات وهي:

1- عدم الحضور قبل موعد الإقلاع بساعتين على الأقل .

2- عدم ارتداء الكمامة القماشية أو غيرها .

3- حمل أكثر من حقيبة تزن 7 كجم في الطائرة.

4- عدم الالتزام بالإجراءات التى أقرتها هيئة الطيران المدني من التباعد الاجتماعي والإخلال بالإجراءات الصحية

5- رفض المسافر قياس الحرارة قبل الصعود للطائرة