، طيران رئاسة أمن الدولة ينقذ مسنًّا في قمة جبل بالمدينة المنورة ،

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نفذت القيادة العامة لطيران الأمن التابعة لرئاسة أمن الدولة، مهمة إنقاذ مواطن في العقد السابع من العمر تعرض لإصابة في فقرات الظهر، في أعلى قمة جبل رضوى بينبع النخيل.
وقد ورد لمركز عمليات القيادة العامة لطيران الأمن، صباح اليوم، بلاغ من المديرية العامة للدفاع المدني عن تعرض مواطن سبعيني لإصابة في فقرات الظهر بقمة جبل رضوى في ينبع النخيل بمنطقة المدينة المنورة، وتعذّر نقله بواسطة فرق الدفاع المدني لوعورة المنطقة.
وباشرت إحدى طائرات الأمن بقاعدة طيران الأمن في منطقة مكة المكرمة فور تلقي البلاغ تنفيذ المهمة، وإنقاذ المصاب، وذلك في تمام الساعة 7:35 صباحًا، وتقديم الرعاية الطبية، وتسليم المصاب بعد ذلك للفرق الإسعافية التابعة للدفاع المدني.
يذكر أن طائرات طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومزوّدة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكّنها من تنفيذ مثل هذه المهام، وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
طيران رئاسة أمن الدولة
طيران رئاسة أمن الدولة ينقذ مسنًّا في قمة جبل بالمدينة المنورةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-28
نفذت القيادة العامة لطيران الأمن التابعة لرئاسة أمن الدولة، مهمة إنقاذ مواطن في العقد السابع من العمر تعرض لإصابة في فقرات الظهر، في أعلى قمة جبل رضوى بينبع النخيل.
وقد ورد لمركز عمليات القيادة العامة لطيران الأمن، صباح اليوم، بلاغ من المديرية العامة للدفاع المدني عن تعرض مواطن سبعيني لإصابة في فقرات الظهر بقمة جبل رضوى في ينبع النخيل بمنطقة المدينة المنورة، وتعذّر نقله بواسطة فرق الدفاع المدني لوعورة المنطقة.
وباشرت إحدى طائرات الأمن بقاعدة طيران الأمن في منطقة مكة المكرمة فور تلقي البلاغ تنفيذ المهمة، وإنقاذ المصاب، وذلك في تمام الساعة 7:35 صباحًا، وتقديم الرعاية الطبية، وتسليم المصاب بعد ذلك للفرق الإسعافية التابعة للدفاع المدني.
يذكر أن طائرات طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومزوّدة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكّنها من تنفيذ مثل هذه المهام، وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
05:39 PM
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
06:08 PM
تعرض لإصابة في فقرات الظهر.. وتعذّر نقله لوعورة المنطقة
نفذت القيادة العامة لطيران الأمن التابعة لرئاسة أمن الدولة، مهمة إنقاذ مواطن في العقد السابع من العمر تعرض لإصابة في فقرات الظهر، في أعلى قمة جبل رضوى بينبع النخيل.
وقد ورد لمركز عمليات القيادة العامة لطيران الأمن، صباح اليوم، بلاغ من المديرية العامة للدفاع المدني عن تعرض مواطن سبعيني لإصابة في فقرات الظهر بقمة جبل رضوى في ينبع النخيل بمنطقة المدينة المنورة، وتعذّر نقله بواسطة فرق الدفاع المدني لوعورة المنطقة.
وباشرت إحدى طائرات الأمن بقاعدة طيران الأمن في منطقة مكة المكرمة فور تلقي البلاغ تنفيذ المهمة، وإنقاذ المصاب، وذلك في تمام الساعة 7:35 صباحًا، وتقديم الرعاية الطبية، وتسليم المصاب بعد ذلك للفرق الإسعافية التابعة للدفاع المدني.
يذكر أن طائرات طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومزوّدة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكّنها من تنفيذ مثل هذه المهام، وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
، طيران رئاسة أمن الدولة ينقذ مسنًّا في قمة جبل بالمدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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