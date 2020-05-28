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طيران رئاسة أمن الدولة ينقذ مسنًّا في قمة جبل بالمدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - تعرض لإصابة في فقرات الظهر.. وتعذّر نقله لوعورة المنطقة

نفذت القيادة العامة لطيران الأمن التابعة لرئاسة أمن الدولة، مهمة إنقاذ مواطن في العقد السابع من العمر تعرض لإصابة في فقرات الظهر، في أعلى قمة جبل رضوى بينبع النخيل.

وقد ورد لمركز عمليات القيادة العامة لطيران الأمن، صباح اليوم، بلاغ من المديرية العامة للدفاع المدني عن تعرض مواطن سبعيني لإصابة في فقرات الظهر بقمة جبل رضوى في ينبع النخيل بمنطقة المدينة المنورة، وتعذّر نقله بواسطة فرق الدفاع المدني لوعورة المنطقة.

وباشرت إحدى طائرات الأمن بقاعدة طيران الأمن في منطقة مكة المكرمة فور تلقي البلاغ تنفيذ المهمة، وإنقاذ المصاب، وذلك في تمام الساعة 7:35 صباحًا، وتقديم الرعاية الطبية، وتسليم المصاب بعد ذلك للفرق الإسعافية التابعة للدفاع المدني.

يذكر أن طائرات طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومزوّدة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكّنها من تنفيذ مثل هذه المهام، وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

طيران رئاسة أمن الدولة ينقذ مسنًّا في قمة جبل بالمدينة المنورة

طيران رئاسة أمن الدولة ينقذ مسنًّا في قمة جبل بالمدينة المنورة

طيران رئاسة أمن الدولة

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 05:39 PM

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تعرض لإصابة في فقرات الظهر.. وتعذّر نقله لوعورة المنطقة

طيران رئاسة أمن الدولة ينقذ مسنًّا في قمة جبل بالمدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نفذت القيادة العامة لطيران الأمن التابعة لرئاسة أمن الدولة، مهمة إنقاذ مواطن في العقد السابع من العمر تعرض لإصابة في فقرات الظهر، في أعلى قمة جبل رضوى بينبع النخيل.

وقد ورد لمركز عمليات القيادة العامة لطيران الأمن، صباح اليوم، بلاغ من المديرية العامة للدفاع المدني عن تعرض مواطن سبعيني لإصابة في فقرات الظهر بقمة جبل رضوى في ينبع النخيل بمنطقة المدينة المنورة، وتعذّر نقله بواسطة فرق الدفاع المدني لوعورة المنطقة.

وباشرت إحدى طائرات الأمن بقاعدة طيران الأمن في منطقة مكة المكرمة فور تلقي البلاغ تنفيذ المهمة، وإنقاذ المصاب، وذلك في تمام الساعة 7:35 صباحًا، وتقديم الرعاية الطبية، وتسليم المصاب بعد ذلك للفرق الإسعافية التابعة للدفاع المدني.

يذكر أن طائرات طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومزوّدة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكّنها من تنفيذ مثل هذه المهام، وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

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، طيران رئاسة أمن الدولة ينقذ مسنًّا في قمة جبل بالمدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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