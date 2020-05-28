، في أندية الدوري الإنجليزي.. 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رويترز : جاءت نتيجة فحوص كوفيد-19 إيجابية لإيليوت بينيت قائد بلاكبيرن روفرز، ولاعبين من فولهام في أحدث دفعة من الاختبارات في كرة القدم الإنجليزية قبل استئناف محتمل للمسابقات المحلية.
وقالت رابطة الدوري الإنجليزي، المسؤولة عن الدرجات من الثانية إلى الرابعة، في بيان اليوم الخميس: إنه جاءت ثلاث عينات إيجابية من ناديين بعد إجراء 1030 اختبارًا للاعبين والعاملين بالأندية.
وأضافت: "سيعزل اللاعبون أو العاملون الذين جاءت فحوصهم إيجابية أنفسهم، وسيتم السماح فقط لمن جاءت نتيجة فحوصهم سلبية بالمران".
وأعلن بلاكبيرن أن نتيجة اختبار بينيت جاءت سلبية يوم 22 مايو، لكنه خضع لفحص آخر يوم الاثنين وجاءت النتيجة إيجابية.
وأضاف بلاكبيرن أن اللاعب البالغ عمره 31 عامًا لا يعاني من أي أعراض للمرض.
وأعلن فولهام في بيان إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا في ثاني دفعة من الاختبارات، وأكد أنهما الآن في مرحلة العزل الذاتي.
فيروس كورونا الجديد
في أندية الدوري الإنجليزي.. 3 إصابات جديدة بفيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-28
رويترز : جاءت نتيجة فحوص كوفيد-19 إيجابية لإيليوت بينيت قائد بلاكبيرن روفرز، ولاعبين من فولهام في أحدث دفعة من الاختبارات في كرة القدم الإنجليزية قبل استئناف محتمل للمسابقات المحلية.
وقالت رابطة الدوري الإنجليزي، المسؤولة عن الدرجات من الثانية إلى الرابعة، في بيان اليوم الخميس: إنه جاءت ثلاث عينات إيجابية من ناديين بعد إجراء 1030 اختبارًا للاعبين والعاملين بالأندية.
وأضافت: "سيعزل اللاعبون أو العاملون الذين جاءت فحوصهم إيجابية أنفسهم، وسيتم السماح فقط لمن جاءت نتيجة فحوصهم سلبية بالمران".
وأعلن بلاكبيرن أن نتيجة اختبار بينيت جاءت سلبية يوم 22 مايو، لكنه خضع لفحص آخر يوم الاثنين وجاءت النتيجة إيجابية.
وأضاف بلاكبيرن أن اللاعب البالغ عمره 31 عامًا لا يعاني من أي أعراض للمرض.
وأعلن فولهام في بيان إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا في ثاني دفعة من الاختبارات، وأكد أنهما الآن في مرحلة العزل الذاتي.
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
05:28 PM
من خلال الاختبارات المبدئية قبل الاستئناف الرسمي
رويترز : جاءت نتيجة فحوص كوفيد-19 إيجابية لإيليوت بينيت قائد بلاكبيرن روفرز، ولاعبين من فولهام في أحدث دفعة من الاختبارات في كرة القدم الإنجليزية قبل استئناف محتمل للمسابقات المحلية.
وقالت رابطة الدوري الإنجليزي، المسؤولة عن الدرجات من الثانية إلى الرابعة، في بيان اليوم الخميس: إنه جاءت ثلاث عينات إيجابية من ناديين بعد إجراء 1030 اختبارًا للاعبين والعاملين بالأندية.
وأضافت: "سيعزل اللاعبون أو العاملون الذين جاءت فحوصهم إيجابية أنفسهم، وسيتم السماح فقط لمن جاءت نتيجة فحوصهم سلبية بالمران".
وأعلن بلاكبيرن أن نتيجة اختبار بينيت جاءت سلبية يوم 22 مايو، لكنه خضع لفحص آخر يوم الاثنين وجاءت النتيجة إيجابية.
وأضاف بلاكبيرن أن اللاعب البالغ عمره 31 عامًا لا يعاني من أي أعراض للمرض.
وأعلن فولهام في بيان إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا في ثاني دفعة من الاختبارات، وأكد أنهما الآن في مرحلة العزل الذاتي.
، في أندية الدوري الإنجليزي.. 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر في أندية الدوري الإنجليزي.. 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.