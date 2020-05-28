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محمد بن مسعود - الدمام - وافق الاتحاد الدولي للسيارات، اليوم، على تخفيض الحد الأقصى لميزانية "الفورمولا واحد" في محاولة لمواجهة جائحة كورونا.
وصادق المجلس العالمي لرياضة السيارات على التخفيض في اجتماع عبر الفيديو اليوم؛ استجابة للتصدّي لجائحة "كوفيد-19" التي أدت إلى فوضى في روزنامة بطولة العالم هذا العام.
وأوضح الاتحاد الدولي في بيان أن التخفيض الجديد في مستوى سقف التكلفة سيجعله 145 مليون دولار في عام 2021، و140 مليون دولار في عام 2022، ثم 135 مليون دولار بين عامَيْ 2023-2025، استنادًا إلى موسم يشمل 21 سباقًا.
ولم يتمكّن منظّمو بطولة العالم حتى الآن من إطلاق موسم 2020 بسبب "كوفيد-19"؛ حيث لاقت الجوائز العشر الأولى التي كانت مقرّرة، مصير الإلغاء أو التأجيل إلى موعد لم يحدد بعد.
فيروس كورونا الجديد
لمواجهة جائحة كورونا.. الاتحاد الدولي للسيارات يوافق على تخفيض ميزانية "فورمولا 1"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-28
وافق الاتحاد الدولي للسيارات، اليوم، على تخفيض الحد الأقصى لميزانية "الفورمولا واحد" في محاولة لمواجهة جائحة كورونا.
وصادق المجلس العالمي لرياضة السيارات على التخفيض في اجتماع عبر الفيديو اليوم؛ استجابة للتصدّي لجائحة "كوفيد-19" التي أدت إلى فوضى في روزنامة بطولة العالم هذا العام.
وأوضح الاتحاد الدولي في بيان أن التخفيض الجديد في مستوى سقف التكلفة سيجعله 145 مليون دولار في عام 2021، و140 مليون دولار في عام 2022، ثم 135 مليون دولار بين عامَيْ 2023-2025، استنادًا إلى موسم يشمل 21 سباقًا.
ولم يتمكّن منظّمو بطولة العالم حتى الآن من إطلاق موسم 2020 بسبب "كوفيد-19"؛ حيث لاقت الجوائز العشر الأولى التي كانت مقرّرة، مصير الإلغاء أو التأجيل إلى موعد لم يحدد بعد.
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
05:12 PM
وافق الاتحاد الدولي للسيارات، اليوم، على تخفيض الحد الأقصى لميزانية "الفورمولا واحد" في محاولة لمواجهة جائحة كورونا.
وصادق المجلس العالمي لرياضة السيارات على التخفيض في اجتماع عبر الفيديو اليوم؛ استجابة للتصدّي لجائحة "كوفيد-19" التي أدت إلى فوضى في روزنامة بطولة العالم هذا العام.
وأوضح الاتحاد الدولي في بيان أن التخفيض الجديد في مستوى سقف التكلفة سيجعله 145 مليون دولار في عام 2021، و140 مليون دولار في عام 2022، ثم 135 مليون دولار بين عامَيْ 2023-2025، استنادًا إلى موسم يشمل 21 سباقًا.
ولم يتمكّن منظّمو بطولة العالم حتى الآن من إطلاق موسم 2020 بسبب "كوفيد-19"؛ حيث لاقت الجوائز العشر الأولى التي كانت مقرّرة، مصير الإلغاء أو التأجيل إلى موعد لم يحدد بعد.
، لمواجهة جائحة كورونا.. الاتحاد الدولي للسيارات يوافق على تخفيض ميزانية "فورمولا 1" ،
المصدر : الخليج 365
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