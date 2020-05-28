السعودية تصدر إعلانا جديدا بخصوص العمرة

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس 28 مايو 2020، بيانا صحفيا بخصوص موسم العمرة الجاري، مؤكدة استمرار تعليق الرحلات والزيارات في الفترة الراهنة.

وقالت وزارة الحج والعمرة، وفق ما نقلته صحيفة عكاظ، إنه ستتم المراجعة الدورية لهذا القرار، بحسب مسار جائحة كورونا في السعودية، والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة.

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ويوم أمس، وزارة الحج والعمرة، أعلنت تمكنها من تسهيل عودة 450 ألف معتمر إلى بلدانهم، وتيسير مغادرة أكثر من 60 ألف معتمر خلال الأيام الـ5 الأخيرة، منذ تعليق الرحلات الجوية في المملكة.

وفي سياقٍ متصل، تحدث الدكتور محمد العبد العالي الناطق باسم وزارة الصحة السعودية، عن سبب استثناء مكة المكرمة من تخفيف القيود الاحترازية عنها، رغم قلة عدد المصابين المسجل فيها مقارنة بالرياض.

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وبين أن جميع المناطق تخضع للتقييم المستمر من حيث سرعة انتشار الفيروس وعلاقة عدد الحالات بالقدرة الاستيعابية على التعامل معه.

وذكر أن كل هذه المؤشرات يتم قياسها، وعلى أساس هذا الأمر يتم وضع الإجراءات أو خفضها، وهي تتفاوت من منطقة لأخرى، ومكة ليست استثناء من هذا التقييم.

ووفق الدكتور العالي، فإن الأسباب التي دعت إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية والعودة للحياة الطبيعية، رغم وجود ارتفاع في أعداد الإصابات، ترجع إلى المعلومات المتوفرة الآن عن الفيروس وكيفية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع سرعة انتشار فيروس كوفيد 19 في السعودية حاليا؛ نتيجة للإجراءات الوقائية، والتزام المواطنين بها، مؤكدا أن ذلك يدل على الأثر الإيجابي في التحكم والسيطرة وتراجع الانتشار في البلاد.