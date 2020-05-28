طالب بالحرص وعدم نقل العدوى للأبناء والأقارب
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الخميس، أن جائحة كورونا مستمرة وان الفيروس موجود.
وقال العبد العالي –وفقا لقناة الإخبارية- «لا أحد منا يريد أن يفقد أحدًا، لا تكن سببًا في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك لا سمح الله بسبب الاستهتار والتفريط».
يذكر أن المملكة بدأت اليوم تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذت منذ فترة للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث تم السماح بالتنقل بين المناطق من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحيًّا.
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كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الصحة يحذر: لا تستهتروا بكورونا.. الفيروس موجود ومستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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