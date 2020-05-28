بـ611 حالة.. الرياض تتصدر مناطق الإصابة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية..
تصدرت مدينة الرياض قائمة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مسجلة 611 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 1644 حالة، وفقًا لوزارة الصحة.
وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 360 حالة، ثم مكة المكرمة 148 حالة، والدمام 101 حالة، والهفوف 91 حالة، والمدينة المنورة 50 حالة، والخبر 46 حالة، والظهران 25 حالة، والطائف 22 حالة.
وحائل 20 حالة، والمبرز والجبيل 17 حالة لكل منها، وتبوك 16 جالة، وخليث 15 حالة، والقطيف وبقيق 13 حالة لكل منها، ورأس تنورة والشارف 8 حالات لكل منها، والجفر ونجران 5 حالات لكل منها، وبريدة وخميس مشيط والخرج 4 حالات لكل منها، وبيش 3 حالات.
وتم تسجيل 2 حالة إصابة بكورونا في كل من: العيص وينبع والقريات والمضة والنماص والخفجي وصفوى وجازان وعرعر.
بينما تسجيل حالة إصابة واحدة في كل من: خيبر والرس وعيوم الجواء وعنيزة والمظيلف والقنفذة والهدا ورنية وابها والمجاردة وأحد رفيدة والنعيرية وحفر الباطن والغزالة والطوال وفيفاء وصبيا وشرورة والدلم والمجمعة.
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