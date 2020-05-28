تنبيهات الأرصاد: رياح وأتربة على نجران وتبوك.. وأمطار في جازان والباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم الخميس, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، موضحة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، ويدمة، وشرورة وتستمر حتى الساعة الـ7مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جانبها الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك, تشمل مدينة تبوك ومحافظتي تيماء وحقل، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد، تشمل محافظات أبو عريش، و احد المسارحة، الداير بني مالك، و الريث، و العارضة، و فيفاء، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ومن جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد أيضًا من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات بلجرشي, والحجرة, والمخواة, والمندق, وقلوة, والعقيق, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

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وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل و الحدود الشمالية، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-46 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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