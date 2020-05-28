بالفيديو.. الحياة تعود لطبيعتها بطرق المملكة.. وازدحام بالرياض

بدأت الحياة تعود تدريجيًا إلى طبيعتها في مناطق المملكة –عدا مكة المكرمة- مع السماح بالتجول من السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ضمن المرحلة الأولى من السماح بالتنقل والتي تستمر حتى 6 شوال.

وفي العاصمة الرياض، شهدت بعض الطرق سلاسة في حركة السير بينما شهدت طرقًا أخرى ازدحامًا في الحركة المرورية، حيث كان طريق تركي الأول مزدحمًا باتجاه الشمال من الإمام سعود حتى الدائري الشمالي، كما شهد الجسر المعلق ازدحامًا باتجاه الشمال صباح الخميس، بينما كان طريقا المطار والدائري الشرقي سالكين، وشهد الدائري الغربي ازدحامًا خفيفًا.

ووفقًا لتقارير مصورة بثتها قناة الإخبارية، ذكر مراسلها في الجوف أن مرور المنطقة بدأ بتفعيل الخطة الأمنية الميدانية لمتابعة الحركة المرورية مع بداية عودة الحياة إلى طبيعتها.

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وفي الدمام شهدت الطرق كثافة مرورية عالية مع بدء أولى مراحل عودة الحياة إلى طبيعتها، وقامت الأمانة باتخاذ إجراءات احترازية.

وفي جدة، شهدت شوارع المدينة كثافة مرورية متوسطة، وفي بريدة بالقصيم شهدت الطرق حركة سلسة للمركبات.

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