الجوازات: انتهاء فترة تمديد صلاحية تأشيرات الخروج والعودة للمستفيدين

أوضحت المديرية العامة للجوازات، انتهاء فترة تمديد تأشيرات الخروج والعودة للمستفيدين، التي تم تمديدها لمدة 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وذكرت الجوازات –عبر حسابها بتويتر- أنه تم الانتهاء من تمديد صلاحية تأشيرات الخروج والعودة للمستفيدين داخل المملكة من أصحاب المهن التجارية، وذلك بإضافة ثلاثة أشهر لفترة الصلاحية للتأشيرات التي انتهت فترة صلاحيتها، من تاريخ 1/ 7 / 1441 هـ، وحتى 1/10/1441 هـ.

جاء ذلك ردًا على استفسار من مقيم حول انتهاء فترة تمديد تأشيرته المتعددة يوم 3 يونيو القادم، متسائلًا هل سيتم تمديدها لثلاثة أشهر أخرى أم يجب إلغاؤها.

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وحول من انتهت تأشيرته (خروج وعودة) وهو خارج المملكة، ذكرت الجوازات، أنه سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، علمًا أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

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