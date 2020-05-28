السعودية اليوم / حرس الحدود يخلي بحاراً صينياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر



الرياض 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

تمكنت سفينة حرس الحدود (الليث) صباح اليوم, من إخلاء بحار صيني الجنسية، يبلغ من العمر 34 عاماً، كان قد تعرض لكسر في كف يده اليمنى على متن إحدى السفن، وذلك شمال ميناء جدة الإسلامي في مياه البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC ) تلقى اتصالاً من كابتن السفينة ( CHONGQINGOOCL)، حاملة علم هونغ كونغ، وهي في طريقها من ميناء شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء فنكاتو بجمهورية فيتنام، يفيد بوجود حالة مرضية لأحد طاقمها، يعاني من آلام بسبب كسر في كف يده اليمنى، وليس لديه أية أعراض أو اشتباه بالإصابة بفيروس

وبين أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC حدد على الفور موقع السفينة (يقع على بعد (77) ميلاً بحرياً -غرب محافظة أملج-) وتم تحديد نقطة التقاء لإخلاء المريض، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن

// انتهى //

17:02ت م

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الرياض 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واستمكنت سفينة حرس الحدود (الليث) صباح اليوم, من إخلاء بحار صيني الجنسية، يبلغ من العمر 34 عاماً، كان قد تعرض لكسر في كف يده اليمنى على متن إحدى السفن، وذلك شمال ميناء جدة الإسلامي في مياه البحر الأحمر.وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC ) تلقى اتصالاً من كابتن السفينة ( CHONGQINGOOCL)، حاملة علم هونغ كونغ، وهي في طريقها من ميناء شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء فنكاتو بجمهورية فيتنام، يفيد بوجود حالة مرضية لأحد طاقمها، يعاني من آلام بسبب كسر في كف يده اليمنى، وليس لديه أية أعراض أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويحتاج إلى إخلاء طبي.وبين أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC حدد على الفور موقع السفينة (يقع على بعد (77) ميلاً بحرياً -غرب محافظة أملج-) وتم تحديد نقطة التقاء لإخلاء المريض، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد , مشيرا إلى أنه جرى نقل المريض، إلى المستشفى مع اتخاذ التدابير والاحترازات الطبية اللازمة كافة وقاية من الفيروس, مفيدا أن حالة المريض الصحية مستقرة، ولله الحمد.// انتهى //17:02ت م0079

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