السعودية اليوم / أمين الجوف يتفقد عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها بسكاكا وسوق الخضار المركزي



سكاكا 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

تفقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة سكاكا ووقف خلال جولته الميدانية على نسب الإنجاز فيها وبحث سبل تسريع إنجازها, وسوق الخضار المركزي الذي تم البدء بتطويره بما يواكب زيادة عدد السكان وطرق العرض للمنتجات التي اشتُهرت بها منطقة الجوف من الخضار والفواكه، وتم بحث إمكانية نقل ساحة الحراج إلى خارج السوق ، كما جرى الوقوف على طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز والاطلاع على سير مشروع تصريف الأمطار.

ووجه المهندس الشرعان بالبدء بتأهيل الطريق بدءً من تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز إلى تقاطعه مع طريق الملك فهد مع مراعاة معايير الأنسنة ودراسة حلول الحركة السير بما ينسجم وزيادة الحركة المرورية من خلال اللجنة الفنية للسلامة المرورية مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في خدمة المواطنين بعد الانتهاء منها، وفك الاختناقات الحالية لبعض الطرق في وسط المدينة.

ووقف أمين منطقة الجوف على تقاطع شارع الفياض مع طريق مصعب بن عمير وأكد على المختصين سرعة تنفيذ الدوار وفق قرار لجنة السلامة المرورية, مشدداً خلال لقائه بمنفذي المشاريع على أهمية سرعة استكمال الأعمال المتبقية، والمحافظة على أعلى معايير الجودة في التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، منوهاً في الوقت ذاته بالدعم والمتابعة التي تلقاها مشاريع المنطقة من سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ، واهتمام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

//انتهى//

16:35ت م

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