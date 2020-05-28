السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بالجوف يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد والجوامع قبل فتحها



سكاكا 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

تابع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف الشيخ عواد بن سبتي العنزي الاستعدادات لتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة لفتح المساجد والجوامع بالمنطقة بعد صدور الموافقة على إعادة فتحها امام المصلين وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس

واطلع العنزي خلال اجتماعه اليوم بالمساعدين ومديري إدارات المساجد بالمنطقة على سير العمل واستعداد الإدارات التابعة للفرع في توفير الاشتراطات الوقائية والإجراءات الاحترازية في منع انتشار فيروس كورونا ، مشددا على التقيد بكل ما ورد بتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأكد استمرار عملية التعقيم والتطهير لبقية المساجد والجوامع بعد أن أتم الفرع تعقيم 550 مسجداً و 100 جامع بالمنطقة، بالتعاون مع أمانة المنطقة وعدد من الفرق التطوعية كجمعية يمناكم ومجلس شباب الجوف وذلك لتفعيل دور الشراكة المجتمعية، مشدداً على أئمة المساجد والجوامع والمراقبين بمتابعة المساجد والجوامع وعدم التهاون في تطبيق التعليمات وعدم تجاوزها.

// انتهى //

16:21ت م

0076



سكاكا 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واستابع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف الشيخ عواد بن سبتي العنزي الاستعدادات لتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة لفتح المساجد والجوامع بالمنطقة بعد صدور الموافقة على إعادة فتحها امام المصلين وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.واطلع العنزي خلال اجتماعه اليوم بالمساعدين ومديري إدارات المساجد بالمنطقة على سير العمل واستعداد الإدارات التابعة للفرع في توفير الاشتراطات الوقائية والإجراءات الاحترازية في منع انتشار فيروس كورونا ، مشددا على التقيد بكل ما ورد بتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.وأكد استمرار عملية التعقيم والتطهير لبقية المساجد والجوامع بعد أن أتم الفرع تعقيم 550 مسجداً و 100 جامع بالمنطقة، بالتعاون مع أمانة المنطقة وعدد من الفرق التطوعية كجمعية يمناكم ومجلس شباب الجوف وذلك لتفعيل دور الشراكة المجتمعية، مشدداً على أئمة المساجد والجوامع والمراقبين بمتابعة المساجد والجوامع وعدم التهاون في تطبيق التعليمات وعدم تجاوزها.// انتهى //16:21ت م0076

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بالجوف يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد والجوامع قبل فتحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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