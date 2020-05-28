السعودية اليوم / أمانة الجوف تعمل على تنظيف وتعقيم مداخل وساحات مساجد وجوامع المنطقة



سكاكا 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

شرعت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة بالبدء في أعمال تنظيف وتطهير كافة الجوامع والمساجد بمدن ومحافظات منطقة الجوف، وذلك لاستقبال مرتادي بيوت الله إثر صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً بما فيها إقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في الجوامع والمساجد بدأً من يوم الأحد القادم.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن العمل يسير وفق خطة زمنية محددة سيتم الانتهاء منها يوم السبت المقبل لتظهر بيوت الله في أبهى حلة لاستقبال المصلين وتشمل الأعمال غسل وتطهير ساحات ومداخل المساجد والمواقع المحيطة بها بمعقمات حسب المواصفات القياسية المعتمدة حفاظًا على الصحة العامة ، و تنظيف وإزالة الحشائش والأعشاب والمخلفات، وشملت الأعمال صيانة الأرصفة، لافتاً الانتباه إلى أن تلك الجهود جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه وبمتابعة مستمرة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية و القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل حرصاً منهم على سلامة المصلين.

وأشار الشرعان إلى أن أمانة المنطقة قد وضعت حزمة من الخطط الزمنية تتضمن إعادة تهيئة الحدائق والمنتزهات وتكثيف الرقابة الصحية وأعمال التوعية لجميع المنشآت, مؤكداً أن أمانة المنطقة وبلدياتها قامت بتوفير جميع الطاقات والإمكانات, إضافة إلى جاهزية جميع فرق العمل التابعة للأمانة واستعدادها للعمل على مدار الساعة.

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15:38ت م

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