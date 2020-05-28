السعودية اليوم / عودة النشاط لطرقات وشوارع تبوك وسط انسيابية في الحركة ووعي مجتمعي خلال ساعات السماح بالتجوّل



تبوك 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

شهدت الطرقات والميادين العامة بتبوك اليوم، عودة للنشاط والحركة، تزامناً مع بدء رفع منع التجوّل الجزئي في عموم المملكة وسط التزام مجتمعي وانسيابية في الحركة الأمر الذي يعكس الوعي الكامل لدى أفراد المجتمع.

ورصدت عدسة " واس" حركة السيارات في شوارع وطرق تبوك في الساعات الأولى من بدء مرحلة السماح بالتجوّل الجزئي والمحدد بين الـ 6 صباحاً وحتى الـ 3 عصراً.

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15:04ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.