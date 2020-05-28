السعودية اليوم / طرقات وميادين الطائف .. انسيابية في الحركة ووعي مجتمعي خلال ساعات السماح بالتجوّل



الطائف 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

شهدت الطرقات والميادين العامة في محافظة الطائف تزامناً مع بدء رفع منع التجوّل الجزئي في عموم المملكة التزام مجتمعي وانسيابية في الحركة الأمر الذي يعكس الوعي الكامل لدى أفراد المجتمع.

وواكب الوعي المجتمعي من قبل المواطنين والمقيمين اتخاذ التدابير الوقائية الذاتية التي حرّصت عليها وزارة الصحة من خلال ضرورة الالتزام بها "كمامات وقفازات", إضافة إلى التباعد الاجتماعي، ومراعاة المسافات بين الأشخاص.

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14:34ت م

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