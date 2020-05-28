السعودية اليوم /"واس" ترصد عودة نشاط الطرقات بالمنطقة الشرقية وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية



الدمام 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

رصدت "واس" مظاهر التزام سكان المنطقة الشرقية بالتقيد بالإجراءات الوقائية تزامناً مع بدء رفع منع التجوّل الجزئي في جميع مناطق المملكة, ابتداءً من اليوم.

وأظهرت الجولة المصورة لشوارع المنطقة اليوم وعي المواطنين والمقيمين باتخاذ التدابير الوقائية الذاتية التي أوصت بها الجهات ذات العلاقة وضرورة الالتزام بها من لبس الكمامات والقفازات، والابتعاد بمسافة كافية بين الأشخاص والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

وقد استأنف سكان المنطقة الشرقية اليوم نشاطاتهم التجارية والبدء بدفع العجلة الاقتصادية، مع عودة الحركة الى محال البيع والأسواق والمجمعات والمراكز التجارية وسط إجراءات احترازية ووقائية.

ووثقت عدسة وكالة الأنباء

وشددت المجمعات والمراكز التجارية من إجراءاتها لتوعية المتسوقين بأهمية التقيّد بالتدابير المحدّدة للمحافظة على سلامتهم، كوضع اللافتات عند مداخل المتاجر التي توضّح التعليمات للمتسوقين، وترشدهم بأهمية التباعد عن الآخرين بمسافة كافية، والابتعاد عن ملامسة الأسطح ومقابض الأبواب، وأهمية ارتداء الكمامة القماشية، الأمر الذي أسهم في التسهيل على المجمعات والمراكز التجارية والتموينية وكافة المرافق الخدمية تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة.

كما رصدت "واس" اليوم وقوف الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة وأمانة المنطقة الشرقية على الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها في المجمعات التجارية والمولات بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة والتأكيد عليهم باستمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لاتحقق التباعد الجسدي كعيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي

// انتهى //

14:26ت م

0056



الدمام 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسرصدت "واس" مظاهر التزام سكان المنطقة الشرقية بالتقيد بالإجراءات الوقائية تزامناً مع بدء رفع منع التجوّل الجزئي في جميع مناطق المملكة, ابتداءً من اليوم.وأظهرت الجولة المصورة لشوارع المنطقة اليوم وعي المواطنين والمقيمين باتخاذ التدابير الوقائية الذاتية التي أوصت بها الجهات ذات العلاقة وضرورة الالتزام بها من لبس الكمامات والقفازات، والابتعاد بمسافة كافية بين الأشخاص والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.وقد استأنف سكان المنطقة الشرقية اليوم نشاطاتهم التجارية والبدء بدفع العجلة الاقتصادية، مع عودة الحركة الى محال البيع والأسواق والمجمعات والمراكز التجارية وسط إجراءات احترازية ووقائية.ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم وعي وثقافة أصحاب محال بيع الجملة والتجزئة والمجمعات والمراكز التجارية بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا ، وذلك باتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية العاملين والمتسوقين أثناء ساعات العمل، حيث هيأت تلك المتاجر ومنافذ البيع بالتجزئة المنشآت لاستقبال المتسوقين من خلال أعمال التعقيم والتنظيف مسبقاً، فيما عمدت المجمعات والمراكز التجارية إلى توفير أدوات السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين لاستخدامها قبل التسوّق حفاظاً على سلامة العاملين ومرتادي الأسواق، إلى جانب استمرار تنفيذ الإجراءات التي سبقت قرار منع التجوّل الكلي خلال أيام العيد مثل قياس درجة حرارة العاملين أو المتسوقين، وتطهير عربات وسلال التسوّق والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها، وإلزام العاملين فيها بلبس الكمامات خلال وقت العمل وتطهير اليدين، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.وشددت المجمعات والمراكز التجارية من إجراءاتها لتوعية المتسوقين بأهمية التقيّد بالتدابير المحدّدة للمحافظة على سلامتهم، كوضع اللافتات عند مداخل المتاجر التي توضّح التعليمات للمتسوقين، وترشدهم بأهمية التباعد عن الآخرين بمسافة كافية، والابتعاد عن ملامسة الأسطح ومقابض الأبواب، وأهمية ارتداء الكمامة القماشية، الأمر الذي أسهم في التسهيل على المجمعات والمراكز التجارية والتموينية وكافة المرافق الخدمية تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة.كما رصدت "واس" اليوم وقوف الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة وأمانة المنطقة الشرقية على الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها في المجمعات التجارية والمولات بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة والتأكيد عليهم باستمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لاتحقق التباعد الجسدي كعيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل وما شابهها من الأنشطة التي لاتحقق التباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى إلزام أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحلات التي يحصل بها ازدحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين.// انتهى //14:26ت م0056

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم /"واس" ترصد عودة نشاط الطرقات بالمنطقة الشرقية وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.