شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع افتراضي لفرع الشؤون الإسلامية.. كيف استعدت الشرقية لفتح المساجد؟ والان نبدء بالتفاصيل

- فتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق

-الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الاذان والإقامة إلى 10‪ دقائق

-رفع المصاحف والكتب مؤقتاً وإلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلي

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-إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وعدم السماح بتوزيع المأكولات في المسجد

عقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية اجتماعاً مرئياً (عن بعد) مساء يوم أمس الأربعاء الرابع من شوال الجاري 1441 هـ , ناقش فيه فضيلة مدير عام الفرع الشيخ سليمان بن فهد الخميس مع مديري إدارات الفرع ومديري إدارات المساجد في مدينة الدمام ومحافظات المنطقة خطوات تنفيذ التوجيهات الكريمة القاضية برفع إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، وإنفاذ التوجيهات الواردة من وزير الشؤون الإسلامية المتعلقة بذلك.

وقدم فضيلة مدير عام الفرع الاجتماع الشكر للقيادة الكريمة على ما تقدمه من جهود مباركة في الحد من انتشار فايروس كورونا، ثم وجه شكره لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ , ومعالي نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد على الرعاية والاهتمام والمتابعة المستمرة والدقيقة لأعمال الفرع.

وتم التأكيد في الاجتماع على أهمية تنفيذ ما ورد بكل دقة لسلامة المصلين ومن ذلك:فتح المساجد قبل الأذان بـ ( 15 ) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ ( 10 ) دقائق، والإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الاذان والإقامة إلى ( 10) دقائق، وفتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً،وإلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلي، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شي آخر من طيب أو سواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.