شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1644 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 3531 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 80185 حالة، مؤكدة تعافي 3531 حالة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54,553 حالة ولله الحمد.
وأشارت إلى تسجيل 16 حالات وفيات -رحمهم الله- ليصل مجموع الوفيات إلى 441 حالة.
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