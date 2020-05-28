السعودية: 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 441 حالة.

وأشارت الوزارة السعودية، في بيان على موقعها الالكتروني، إلى تسجيل 1644 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 80185 حالة.



ولفت المتحدث إلى تسجيل 3531 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 54553 حالة.

