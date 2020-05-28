الخليج 365الخميس 2020/5/28 04:38 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 441 حالة.
وأشارت الوزارة السعودية، في بيان على موقعها الالكتروني، إلى تسجيل 1644 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 80185 حالة.
ولفت المتحدث إلى تسجيل 3531 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 54553 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.