السعودية | هذه أهم الإجراءات الوقائية عند دخولك لأي محل تجاري

شكرا لقرائتكم هذه أهم الإجراءات الوقائية عند دخولك لأي محل تجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الخميس عن اعتماد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، والصناعات، التي أعدتها اللجنة المشكلة بعضوية كلٍ من (وزارة الطاقة، ووزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية) وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وصنفت الإجراءات والتدابير لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة المشتملة على (المحلات التجارية الصغيرة ـ المولات والمراكز التجارية ـ أسواق النفع العام)، في ستة فصول تتضمن (العميل ـ الموظف " الجهات الخارجية " ـ المواد ـ المتجر/المستودع ـ وكذلك التتبع والإبلاغ ـ والتوعية وتنفيذ الأنظمة).

فيما شملت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لقطاع المقاولات (إسكان العمالة ـ الموقع ـ المصاعد والروافع والسلالم والمعدات الأخرى ـ بالإضافة إلى التتبع والإبلاغ ـ التوعية وتنفيذ الأنظمة).

من أحد المراكز التجارية في الرياض - فرانس برس

أما أهم الإجراءات الاحترازية في المحلات التجارية الصغيرة من طرف العميل مايلي:

- تحديد عدد العملاء في المتجر عميل واحد لكل 10 م2 من المساحة الداخلية للمتجر.

- تنبيه جميع العملاء بلبس الكمامات القماشية.

- تخصيص مناطق منفصلة بوضوح للطلبات المسبقة واستلام المشتريات.

- الالتزام باحترازات التسليم (مثل تفادي استخدام النقد ما أمكن وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بين موظف التوصيل و المستلم).

وضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء لضمان وجود مسافة بينهم (مثل: المداخل، والمخارج، وقسم الخضراوات).

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- إلزام العملاء بتعقيم اليدين عن طريق توفير المواد المركبة من الكحول قبل وبعد استخدام عربات التسوق.

- السماح للعميل باصطحاب شخص واحد فقط عند الدخول إلى المتجر وعدم السماح -بدخول المجموعات/العائلات أكثر من شخصين

- السماح فقط لمن هم خارج الفئة الأكثر عرضة لخطر العدوى بدخول المتجر (حسب تعريف وزارة الصحة).

- قياس حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للعملاء الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول المتجر.

قطاع الصناعة

كما وزعت الإجراءات والتدابير المتخذة في قطاع الصناعة التي تستهدف الجهات والمنشآت الصناعية والتعدينية المرخص لها من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتلك الإجراءات والتدابير تشمل (صاحب الترخيص الصناعي، أو ترخيص الاستثمار التعديني) في خمسة فصول، هي (الوقاية في المنشأة ـ الوقاية في المستودعات والخدمات اللوجستية ـ الوقاية في إقامة الأعمال ـ إضافة إلى التتبع والإبلاغ ـ التوعية وتنفيذ الأنظمة).

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