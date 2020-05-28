محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد" نبّهت لأمطار ورياح سطحية على عدة محافظات جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول. ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة. وتشمل الحالة "مدينة الباحة، ومحافظات: بلجرشي، والحجرة، والمخواة، والمندق، وقلوة، والعقيق، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.الباحة أمطار حالة الطقس "مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-28 جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول. ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة. وتشمل الحالة "مدينة الباحة، ومحافظات: بلجرشي، والحجرة، والمخواة، والمندق، وقلوة، والعقيق، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. Advertisements 28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 01:34 PM "الأرصاد" نبّهت لأمطار ورياح سطحية على عدة محافظات "الأرصاد" نبّهت لأمطار ورياح سطحية على عدة محافظات جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول. ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة. وتشمل الحالة "مدينة الباحة، ومحافظات: بلجرشي، والحجرة، والمخواة، والمندق، وقلوة، والعقيق، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. ، "مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء ،

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