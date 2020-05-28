شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع الإصابات.. كوريا الجنوبية تعيد «قيود كورونا» لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، بعد عقد اجتماع أزمة برئاسة رئيس الوزراء تشونج سي كيون، في ظل ما تشهده البلاد من تسجيل ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أن بلاده ستقوم مرة أخرى بتشديد القيود المفروضة في العاصمة سول وضواحيها لاحتواء الفيروس.

وقال الوزير بارك نيونج هوو إنه سيتم على الفور إغلاق المؤسسات العامة، التي تتضمن المتاحف والمسارح، بالاضافة إلى القاعات ذات الاغراض المتعددة في منطقة سول الكبرى، حتى 14 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن "الأسبوعين التاليين خطيرين".

وسجلت كويا الجنوبية اليوم الخميس أعلى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ أبريل، بعد تفشي الفيروس في أحد مراكز التوزيع.

وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 79 حالة إصابة جديدة أمس الأربعاء، ليصل الإجمالي إلى 11 ألفا و344. ولم يتم تسجيل وفيات جديدة.