شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: علينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالتقيد بالسلوكيات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أوضح متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن "الجائحة مستمرة وفيروس كورونا موجود، لا أحد يريد أن يفقد أحداً، وتابع، لا تكن سبباً في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك بسبب الاستهتار والتفريط". واضاف قائلاً: "نحن أمام حماية أرواح غالية، وعلينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالتقيد بالسلوكيات الصحية". يأتي ذلك تزامناً مع بدء السماح بالتجول وعودة بعض النشاطات في جميع مناطق المملكة ابتداءً من صباح اليوم، فيما عدا مكة المكرمة.

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