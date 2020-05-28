شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي طريقة اختبار «التحصيلي» التجريبي؟ «تقويم التعليم» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الاختبار التجريبي الإلزامي التحصيلي عن بعد هو محاكاة للاختبار الفعلي يمنح الطلاب والطالبات الفرصة للتعرف على منصة الاختبار عن بعد، وتجربة بيئة الاختبار المزودة عن بالمراقبة الذكية.

وتم تصميمه على نفس طريقة الاختبار الفعلي، واضافت أنه سيتم إرسال موعد الاختبار التجريبي على البريد الإلكتروني حسب الجدولة.

والذي سيبدأ غداً الجمعة وحتى 11 شوال 1441 الموافق 3 يونيو 2020.