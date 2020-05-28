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شكرا لقرائتكم الخطوط السعودية تعلن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#عاجل | الخطوط السعودية تعلن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية
جميع الرحلات من وإلى جدة ستكون عبر مطار الملك عبدالعزيز الجديد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الخطوط السعودية عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية.
وأكدت الخطوط السعودية في تغريدة لها عبر تويتر، أنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى جدة من مطار الملك عبدالعزيز الجديد “صالة رقم 1”.
وتابعت الخطوط: اشتقنا لكم، لنحلّق معكم بأمان من جديد.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت عن استئناف الرحلات الجوية الداخلية على مراحل ليشمل كافة الوجهات المحلية خلال أسبوعين، حيث تتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي، ومطار الملك سعود بالباحة، ومطار نجران).
يذكر أن المملكة قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.
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